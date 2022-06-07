Сауны Москвы, бани с фото, ценами и отзывам

Бани и сауны всегда были достаточно востребованы у тех, кто прежде всего заботится о своём здоровье, а также любит приятно проводить своё время в кругу друзей. В современном мире существует огромная разновидность бань и саун, которые могут удовлетворить капризы самых придирчивых гостей. К тому же, стоит отметить благоприятное влияние парилок на физическое и ментальное здоровье человека.

Сауны и бани заслужено получили звание одних из наиболее популярных мест для отдыха не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому не странно, что в мире так много различных видов данного отдыха.

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ИТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО БАНЮ И САУНЫ

Если ваша работа связана со стрессом, вы чувствуете как давно уже вышли из привычного ритма жизни и постоянно содрогаетесь от любого звонка, опасаясь, что это снова звонят с работы, то вам просто необходимо посетить именно это место. И это не кабинет психолога, а финская сауна.

Это сухая баня с сухим горячим воздухом. Именно в этой бане вы хорошенько разогреете своё тело и забудете о всех своих заботах. В тот момент, когда на камни льют воду, а в сауне возрастает количество горячего пара, вы не сможете думать ни о чём другом, кроме расслабления.

Финская сауна наполнена благоуханием трав, нежным ароматом душистого мёда. После парной вы можете окунуться в холодную воду и ощутить настоящий приливы бодрости и сил.

Также, если вы не воспринимаете баню, как просто что-то обычное, а считаете это действо ритуалом, то вам прекрасно подойдёт русская баня. В русской бани происходит медленный подогрев организма и с потом выходят все вредные вещества. Во время этого процесса кожа начинает “дышать” и вы почувствуете себя определенно лучше.

Турецкая баня хамам будет по душе не только эстетам, но и тем, кто просто хочет отдохнуть в экзотической атмосфере. Материалы, которые используются для оформления хаммамов точно не оставят никого равнодушным.

В турекой бане хамам вы можете побыть наедине с собой, расслабиться и собраться с мыслями, а интересным бонусом для вас станет ритуал разогрева, пиллинга, нескольких видов массажей и самого приятного — отдыха.