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Подбор саун и бань в Москвы и Подмосковья с телефонами, фото и ценами. Недорогие финские сауны, русские бани, турецкие парные.
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Сауны Москвы, бани с фото, ценами и отзывам

Сауна Cristal & MOЁТ
м.
Сретенский бульвар
Сауна Cristal & MOЁТ Москва, улица Макаренко, 2/21с1
Цена
от 2500 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Басманный
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Сауна Триумф
м.
Кузьминки
Сауна Триумф Москва Волжский бульвар, 16, корп. 1
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Текстильщики
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Сауна Пальмира
м.
Славянский бульвар
Сауна Пальмира Москва, Герасима Курина д14 корп 1А
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Фили-Давыдково
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Сауна Джокер
м.
Соколиная Гора
Сауна Джокер Москва Буракова, 6, стр. 16
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Соколиная Гора
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Cауна Каскад
м.
Автозаводская
Cауна Каскад Москва, Автозаводская ул., 21
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Даниловский
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Банный Двор в Очаково
м.
Аминьевская
Банный Двор в Очаково Москва, Очаковское шоссе 40 стр. 5
Цена
от 4000 р./час
Вместимость
до 30 чел.
Район:
Очаково-Матвеевское
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Cибирская баня на дровах Siberia
м.
Достоевская
Cибирская баня на дровах Siberia
Цена
от 6000 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Марьина Роща
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Сауна Парус
м.
Авиамоторная
Сауна Парус Москва, Оздоровительный центр на Ухтомской улица, 14
Цена
от 1300 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Лефортово
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KYTUZOV VIP
м.
Павелецкая
KYTUZOV VIP сауна Москва, Дербеневская улица, 11 Москва, Дербеневская улица, 11
Цена
от 3500 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Даниловский
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Аминьевские бани
м.
Аминьевская
Аминьевские бани в Москве, Большая Очаковская ул., д. 2, стр. 23
Цена
от 3000 р./час
Вместимость
до 17 чел.
Район:
Очаково-Матвеевское
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Оздоровительный центр Кедровые купели
Домодедово
Сауна Купели в Домодедово, Микрорайон Авиационный, Королёва, 8А
Цена
от 1800 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна VIP в Перово ПАРЬСЯ ПО-ЦАРСКИ
м.
Жулебино
Сауна VIP в Перово ПАРЬСЯ ПО-ЦАРСКИ Москва, Перовская ул., 61/2с1
Цена
от 1300 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Новогиреево
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VIP сауна в Измайловских банях (6-я Парковая)
м.
Измайловская
Сауна в Измайловских банях Москва, 6-я Парковая ул., 21
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 14 чел.
Район:
Измайлово
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Сауна Фаворит
м.
Измайловская
Сауна Фаворит Москва Щёлковское ш., 48
Цена
от 700 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Северное Измайлово
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Крестьянский дворик
Лосино-Петровский
Крестьянский дворик коттедж Москва, с. Воскресенское, ул. Изумрудный город, 7
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Очаковские Бани и Сауны
м.
Кунцевская
Очаковские Бани и Сауны Москва Большая Очаковская ул., 35
Цена
от 600 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Очаково-Матвеевское
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Сауна VIP Парься по-царски Гольяново
м.
Измайловская
Сауна VIP Парься по-царски Гольяново на Щелковской
Цена
от 1300 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Гольяново
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Баня на дровах на Вьюнке
Железнодорожный
Баня на дровах на Вьюнке Москва, деревня Русавкино-Поповщино, 9А
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Баня Соколиная гора
м.
Соколиная Гора
Баня Соколиная гора Москва на Будённого, 33 официальный
Цена
от 433 р./час
Вместимость
до 80 чел.
Район:
Соколиная Гора
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Баня Голицын клуб в Голицыно
Голицыно
Баня Голицын клуб Минское ш., 45, Голицыно
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Банный комплекс Светлая поляна
Банный комплекс Светлая поляна Москва, Светлая Поляна, 129
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна Дворик на Ямской
Можайск
Сауна Дворик на Ямской Калужская ул., 23, Можайск
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна Аквалина
м.
Ботанический сад
Сауна Аквалина Москва, Берёзовая аллея 12А
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Останкинский
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Крестовские бани
Рошаль
Крестовские бани Советская ул., 20, Рошаль
Цена
от 180 р./час
Вместимость
до 50 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна Ark
Одинцово
Сауна Ark Россия, Московская область, Одинцово, садовое товарищество Мамоново
Цена
от 1600 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Баня Гуси-Лебеди
Ногинск
Баня Гуси-Лебеди Санаторная ул., 7, Ногинск
Цена
от 900 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Банный комплекс Отдыхай
Солнечногорск
Банный комплекс Отдыхай Красная ул., 163А, Солнечногорск
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна Эльф
м.
Планерная
Сауна Эльф ул. Свободы, 48, корп. 1, Москва
Цена
от 650 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
Южное Тушино
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Вяземские Бани
Большие Вязёмы
Вяземские Бани ул. Городок-17, 26А, п. г. т. Большие Вязёмы
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна VIP на Меланжистов
Егорьевск
Сауна VIP на Меланжистов ул. Меланжистов, 3Б, Егорьевск
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
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Московские бани и сауны

Бани и сауны всегда были достаточно востребованы у тех, кто прежде всего заботится о своём здоровье, а также любит приятно проводить своё время в кругу друзей. В современном мире существует огромная разновидность бань и саун, которые могут удовлетворить капризы самых придирчивых гостей. К тому же, стоит отметить благоприятное влияние парилок на физическое и ментальное здоровье человека.

Сауны и бани заслужено получили звание одних из наиболее популярных мест для отдыха не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому не странно, что в мире так много различных видов данного отдыха.

Каждый любитель этого полезного времяпрепровождения сможет подыскать подходящий вариант отдыха с помощью нашего онлайн-ресурса, где собраны почти все адреса саун со всего региона. Наш сайт предназначен для того, что бы найти и снять баню, а вам лишь остаётся зайти и выбрать то, что больше всего подходит.

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Ни для кого не является секретом, что каждый человек любит провести своё свободное время не только с пользой для себя и для здоровья, но и забыв о всех тяготах будних дней. А с помощью нашего сайта вы приблизитесь к своей мечте на ещё один шаг, потому что:

  • вы найдёте романтичное место для рандеву со своей второй половинкой;
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  • расслабиться от мирской суеты;
  • отдохнуть в компании близких друзей или семьи;

Какую бы зону отдыха вы не выбрали — вы сможете найти и детально ознакомиться с её характеристикой, стилем и атмосферностью. Ведь на нашем сайте представлены дорогие и дешевые сауны не только из Москвы, но и Подмосковья. Вам только нужно ввести интересующий вас запрос, используя критерии поиска.

Каждое заведение имеет свою страницу где вы сможете более детально изучить  ассортимент со всеми услугами, которые оно предоставляет, просмотреть фотографии, найти номер телефона бани. На странице также указаны цена сауны, ссылка на официальный сайт и местоположение на карте.

Помимо этого вы можете прочитать отзывы о саунах и банях и их оценки от пользователей нашего ресурса.

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  • предоставляемые услуги. Например акваэробика, СПА салоны, массаж, фитнес или тренажерный зал;
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  • Стоимость. Этот критерий поможет найти недорогие бани.

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  • 1. Сравнить плюсы и минусы каждого заведения;
  • 2. Выбрать наиболее привлекательный для вас интерьер с помощью фотографий;
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ИТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО БАНЮ И САУНЫ

Если ваша работа связана со стрессом, вы чувствуете как давно уже вышли из привычного ритма жизни и постоянно содрогаетесь от любого звонка, опасаясь, что это снова звонят с работы, то вам просто необходимо посетить именно это место. И это не кабинет психолога, а финская сауна.

Это сухая баня с сухим горячим воздухом. Именно в этой бане вы хорошенько разогреете своё тело и забудете о всех своих заботах. В тот момент, когда на камни льют воду, а в сауне возрастает количество горячего пара, вы не сможете думать ни о чём другом, кроме расслабления.

Финская сауна наполнена благоуханием трав, нежным ароматом душистого мёда. После парной вы можете окунуться в холодную воду и ощутить настоящий приливы бодрости и сил.

Также, если вы не воспринимаете баню, как просто что-то обычное, а считаете это действо ритуалом, то вам прекрасно подойдёт русская баня. В русской бани происходит медленный подогрев организма и с потом выходят все вредные вещества. Во время этого процесса кожа начинает “дышать” и вы почувствуете себя определенно лучше.

Турецкая баня хамам будет по душе не только эстетам, но и тем, кто просто хочет отдохнуть в  экзотической атмосфере. Материалы, которые используются для оформления хаммамов точно не оставят никого равнодушным.

В турекой бане хамам вы можете побыть наедине с собой, расслабиться и собраться с мыслями, а интересным бонусом для вас станет ритуал разогрева, пиллинга, нескольких видов массажей и самого приятного — отдыха.

Сауны и бани по категориям

Вид парной:   Русские бани  |  Финские сауны  |  Турецкие бани хаммам  |  Бани на дровах  |  Инфракрасная сауна
Вместимость:   До 5 чел.  |  От 5 до 10 чел.  |  Свыше 10 чел.  |  Снять коттедж на сутки
Стоимость:   До 700 руб.  |  От 700 до 1200 руб.  |  От 1200 до 2500 руб.  |  От 2500 до 5000 руб.   |   Дорогие VIP
Аква зона:   С бассейном  |  С джакузи  |  С душем  |  С гидромассажем  |  С выходом к реке или озеру
Сервис:    Со своей едой  |  С караоке  |  С бильярдом  |  С мангалом  |  С кухней  |  С кальяном  |  С банкетным залом